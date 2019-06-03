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Штормовое предупреждение объявили синоптики почти по всей Украине. Фото: vsluh.ru

Штормовое предупреждение объявили синоптики почти по всей Украине (КАРТА)

3 июн 2019, 11:28
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Штормовое предупреждение объявлено в Украине 3 июня. Погода будет неблагоприятной практически на всей территории, кроме Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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Синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквальный ветер и град. Такое предупреждение выдал сегодня Укргидрометцентр.

Штормовое предупреждение объявили синоптики почти по всей Украине. Скриншот сайта Укргидрометцентра

В то же время спасатели предупреждают о чрезвычайно высоком уровне пожарной опасности (пятый класс) на территории почти всей Украины.

В Киеве 3 июня объявили четвертый класс пожарной опасности, в Киевской области 3−5 июня — пожарная опасность пятого класса.

Температура воздуха в Украине днем ожидается от 23 градусов тепла на западе, до 31 градуса на востоке. В Киеве температура сегодня составит 27−29 градусов на протяжении дня.

Геомагнитная обстановка сегодня будет относительно спокойной. Утром возможны слабые геомагнитные бури, а на протяжении дня — лишь небольшие возмущения.

Штормовое предупреждение объявили синоптики почти по всей Украине. Утром возможны слабые геомагнитные бури. Скриншот сайта GISMETEO

Источник: Ракурс


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