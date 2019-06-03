Полицейские сбили ребенка в Борисполе. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/n122695-v-borispole-patrulnyy-avtomobil-sbil-rebenka-na-peshehodnom-perehode-video.html

Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции произошло в городе Борисполь в Киевской области.

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Служебный автомобиль патрульной полиции совершил наезд на школьника. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Запись появилась 3 июня на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

На кадрах видно, как мальчик с самокатом пытается перейти дорогу по пешеходному переходу. Авто патрульных, которое движется на небольшой скорости, задевает ребенка левым передним крылом. После удара школьник падает на асфальт, но быстро поднимается и идет дальше.

Момент ДТП с бориспольскими копами и ребенком, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Шевченко. К счастью, обошлось без травмированных, но «осадок остался», — говорится в описании видео.

Напомним, 2 июня произошла смертельная авария в Кривоозерском районе Николаевской области. В дорожно-транспортном происшествии погиб полицейский, который был в отпуске. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.