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Ракурс
Полицейские сбили ребенка в Борисполе. Фото: Полтавщина

В Борисполе патрульный автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО)

3 июн 2019, 11:19
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Дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции произошло в городе Борисполь в Киевской области.

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Служебный автомобиль патрульной полиции совершил наезд на школьника. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Запись появилась 3 июня на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

На кадрах видно, как мальчик с самокатом пытается перейти дорогу по пешеходному переходу. Авто патрульных, которое движется на небольшой скорости, задевает ребенка левым передним крылом. После удара школьник падает на асфальт, но быстро поднимается и идет дальше.

Момент ДТП с бориспольскими копами и ребенком, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Шевченко. К счастью, обошлось без травмированных, но «осадок остался», — говорится в описании видео.

Напомним, 2 июня произошла смертельная авария в Кривоозерском районе Николаевской области. В дорожно-транспортном происшествии погиб полицейский, который был в отпуске. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

Источник: Ракурс


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