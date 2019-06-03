Поліцейські збили дитину в Борисполі. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/ua/n122695-u-boryspoli-patrulnyy-avtomobil-zbyv-dytynu-na-pishohidnomu-perehodi-video.html

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Дорожньо-транспортна пригода за участю співробітників поліції сталася в місті Бориспіль у Київській області.

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Службовий автомобіль патрульної поліції здійснив наїзд на школяра. Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження. Запис з’явився 3 червня на сторінці спільноти «Київ Оперативний» у Facebook.

На кадрах видно, як хлопчик із самокатом намагається перейти дорогу по пішохідному переходу. Авто патрульних, яке рухається на невеликій швидкості, зачіпає дитину лівим переднім крилом. Після удару школяр падає на асфальт, але швидко піднімається та йде далі.

Момент ДТП з бориспільськими копами та дитиною, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на вулиці Шевченка. На щастя, обійшлося без травмованих, але «осад залишився», — зазначається в описі відео.

Нагадаємо, 2 червня сталася смертельна аварія у Кривоозерському районі Миколаївської області. У дорожньо-транспортній пригоді загинув поліцейський, який був у відпустці. Ще одна особа отримала травми та була госпіталізована.