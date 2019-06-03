СМИ сообщили имена полицейских, которые подстрелили ребенка. Фото: Информатор

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Стали известны имена полицейских, которые тренировались стрелять по бутылкам и попали в голову пятилетнему мальчику в Киевской области.

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Подстрелили ребенка старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Об этом 3 июня сообщает «Канал 24».

СМИ отмечает, что состояние пятилетнего Кирилла остается крайне тяжелым. Голосеевский районный суд Киева 3 июня будет избирать им меру пресечения. Государственные обвинители просят служителей Фемиды назначить полицейским домашний арест.

Напомним, 31 мая в Киевской области стреляли в пятилетнего ребенка. Мальчик получил ранение в голову, пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Малыш в очень тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Впоследствии Государственное бюро расследований заподозрило двух сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции в стрельбе по ребенку. Неподалеку от того места инцидента следователи обнаружили гильзы от патронов Флобера. В Национальной полиции заявили, что вещественные доказательства могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

После инцидента бабушка пострадавшего мальчика заявила, что полицейские были настолько пьяны, что ничего не помнят, и просто развлекались. Причастны к стрельбе правоохранители уже признали свою вину.