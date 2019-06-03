Убийство Вороненкова: Максакова назвала имя предполагаемого убийцы российского экс-депутата. Фото: Utro.ru

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Мария Максакова, вдова застреленного в Киеве Дениса Вороненкова, обратилась к Следственному комитету РФ с заявлением о том, что убийство супруга заказал его друг, Денис Панаитов, с которым российский экс-депутат заключил соглашение об обмене жилья

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Убийство Дениса Вороненкова, вероятно, заказал его бывший друг Денис Панаитов, с которым супруги заключили соглашение об обмене недвижимостью: киевскую квартиру Панаитова на московскую Вороненкова. Об этом заявила вдова российского экс-депутата Мария Максакова.

Имя предполагаемого убийцы своего мужа Максакова назвала в интервью российскому каналу НТВ.

Женщина обратилась к Следственному комитету РФ и персонально к главе ведомства Александру Бастрыкину, чтобы ее заявление там рассматривали как официальное. Максакова призвала обратить внимание на негласные поисково-следственные действия, результаты которых попали в сеть. В них зафиксировано, как Панаитов признается в убийстве.

Максакова рассказала и о соглашении между Вороненковым и Панаитовим. Супруги хотели отдать недвижимость в Москве в обмен на квартиру Панаитова в Киеве. Дочь Вороненкова от первого брака выступила посредником при оформлении жилплощади в столице России.

По словам вдовы, Панаитов выдал посреднице расписку о том, что она получила 38 млн руб. Но после этого дочь Вороненкова Екатерина опровергла этот факт и заявила, что употребляла наркотики и психотропные вещества.

Сама девушка после сделки исчезла. А у Максаковой, по ее словам, пытались отобрать квартиру в Киеве, которая должна была достаться ей по итогам сделки.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас» 23 марта 2017 года. По данным Службы безопасности Украины, убийство совершил уроженец Севастополя Павел Паршов. СБУ не исключает, что убийца был агентом ФСБ.