Парламентские выборы: «Оппоблок» и «За жизнь» пойдут одной партией. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n122700-parlamentskie-vybory-oppoblok-i-za-jittya-poydut-odnoy-partiey.html

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«Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» ведут переговоры о совместном участии в досрочных парламентских выборах. В рамках сотрудничества, «Оппоблок» может войти в «Оппоплатформу» и в дальнейшем создать одну из крупнейших фракций в новом парламенте.

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Переговоры об объединении партий ведутся уже несколько недель, однако их подтвердили только сейчас. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на соратника главы «За жизнь» Виктора Медведчука Василия Нимченко.

Причиной возможного объединения является одна идеология, которую разделяют обе партии. Пока что не известны детали договоренностей, но переговоры находятся за завершающей стадии. Источники издания заявляют, что первым номером в списке объединенной партии станет Вадим Рабинович.

Согласно последнему соцопросу «Рейтинга», который проходил в середине мая, за «Оппоплатформу» готовы проголосовать 10,5% избирателей. Таким образом в опросе партия заняла второе место, после «Слуги народа» президента Владимира Зеленского.

Тем временем «Оппоблок», может не пройти в парламент, так как за них готовы проголосовать только 3,2% опрошенных. Партия не преодолеет проходной барьер 5%.

У «Радикальной партии» шансов ненамного больше — согласно опросу, за нее готовы проголосовать 3,3%. Результаты опросов поспособствовали началу переговоров между партиями об объединении. В них участвуют Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин и Вадим Новинский из «Оппоблока».

На данный момент стороны смогли договориться о квотах, которые разделили поровну между группами Рабиновича и Медведчука, Левочкина и Бойко, а также Ахметова и Новинского.