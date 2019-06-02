Партия «Слуга народа», Владимир Зеленский

https://racurs.ua/2368-partiya-sluga-naroda-a-byl-li-sezd-i-budut-li-dosrochnye-vybory.html

Ракурс

Под вечер воскресенья, 2 июня, на фейсбучной странице «Команда Зеленского» появилось сообщение: мол, партию «Слуга народа» затравили некоторые безответственные СМИ, распространяя фейковую информацию, что якобы «Слуга народа» по юридическим причинам не сможет принять участие в досрочных парламентских выборах. О том, что участие партии — лидера в выборах может оказаться под вопросом, действительно писали, и, что интереснее всего, говорили знающие люди. Откуда же выросли ноги у этих разговоров?

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Проблема возникла как будто из-за того, что в день инаугурации Владимир Зеленский скоропостижно назначил первым заместителем главы СБУ Ивана Баканова, который числился главой партии «Слуга народа» (а заодно и руководителем «Квартала 95»). Таким образом, с 22 мая Иван Баканов утратил право быть главой партии, а следовательно, подписывать партийные документы. Через пять дней, 27 мая, партия «Слуга народа» выбрала на своем съезде нового партийного руководителя — Дмитрия Разумкова.

Тихие съезды партии «Слуга народа»

Это неправда, считают в партии: смена главы партии «Слуга народа» была проведена в установленном порядке, зарегистрирована Министерством юстиции Украины, и нет никаких юридических препятствий для участия этой политической силы в досрочных парламентских выборах. На странице команды Зеленского в Facebook сказано, что на самом деле Иван Баканов сложил полномочия главы партии и приостановил членство в ней 21 мая, на внеочередном съезде «Слуги народа», а на следующий день с чистой совестью принял на себя обязанности замглавы СБУ.

Однако вот что интересно: на официальном сайте партии никаких новостей нет — там есть только анкеты для желающих присоединиться к организации. Упорный поиск в интернете по запросам «внеочередной съезд 21 мая» приносит только обилие ссылок на свежие воскресные новости — и ни одного упоминания о съезде, датированного 21 мая. Впрочем, на ФБ-странице «Команды Зеленского», на которой появилось опровержение, тоже нет упоминания о съезде 21 мая.

То есть политсила, которая как будто так любит быть «весь вечер на арене», провела этот съезд настолько тихо, что даже профи от политики не могут похвастаться более-менее четкой информацией о нем. Поговаривают, что и съезда 27 мая как такового не было — просто на скорую руку оформили документы о его проведении. Впрочем, был ли съезд полномасштабным, — дело десятое, а вот пресс-конференция по этому поводу действительно состоялась тогда же, 27 мая, в понедельник, в информационном агентстве «Интерфакс-Украина».

Следующий съезд партии намечен на субботу, 8 июня, и на нем должны быть выдвинуты кандидаты на внеочередные парламентские выборы.

Удар ниже пояса

Если проблемы с перерегистрацией партии «Слуга народа» действительно возникнут, то Минюст может инициировать масштабную проверку партийных документов, в том числе и территориальных ячеек политсилы, и сколько времени на это уйдет — неизвестно. В разных источниках упоминаются сроки от месяца до нескольких месяцев.

Проверка партийной работы в регионах — это для «слуг народа» удар ниже пояса, потому что есть большие сомнения насчет того, что «на местах» вообще проводились какие-либо собрания или съезды. В принципе, партии «Слуга народа» пошел уже четвертый год от роду, и на местах должно было произойти как минимум по одному собранию по переизбранию председателей местных партийных ячеек.

Напомним, что партия была зарегистрирована в апреле 2016 года как Партия решительных перемен. Ее главой был некий молодой человек, возглавлявший в свое время студсовет Студенческого городка КПИ. Кстати, это отдельная интересная тема — «запасные» партии и партии третьего эшелона, созданные мечтателями от политики, параноиками с деньгами или… предприимчивыми юными функционерами-активистами (раньше из таких вырастали комсомольские вожаки). В декабре 2017-го партию переименовали (купили?), и тогда-то ее возглавил Баканов.

Вернемся к работе в регионах. Еще 4 сентября прошлого года общественное движение «Честно» пыталось связаться с Зеленским и руководством партии, чтобы задать им, в том числе, такой вопрос: как партия строит организационную структуру в регионах? На него и на два других вопроса пресс-секретарь «Квартала 95» Татьяна Руденко ответила: «К сожалению, представители партии не могут предоставить комментарии по поводу вашего запроса. Информации, которая могла бы вас заинтересовать, сейчас нет».

Партия «Слуга народа»: дети лейтенанта Шмидта

Что-то структура, которая позиционирует себя как максимально открытую для всех, на самом деле смахивает на мафиозную: как только речь заходит о серьезных вещах, вопросы без ответов начинают громоздиться один на другой, и открытые источники не дают на них ответа.

Кстати об открытости: руководитель диджитал-направления партии «Слуга народа» Михаил Федоров, которому приписывают львиную долю заслуг в бешеном росте популярности «Слуги» и новоизбранного президента, пожаловался на то, что в регионах сильно активизировались зеленые дети лейтенанта Шмидта. Мошенники, пользуясь неразберихой и фактическим отсутствием четкой разветвленной партийной структуры, присваивают себе полномочия на местах и, прикрываясь зе-плакатами, творят черт знает что.

Закрытый клуб

Чем закончится интрига с возможным срывом выборов в Раду и удастся ли партии «Слуга народа» представить убедительные доказательства всех своих внеочередных съездов, увидим на следующей неделе. А пока из довольно глупой ситуации со скоропалительным назначением Баканова, не менее скоропалительной сменой партийного руководства, попытками обвинить Минюст в черных технологиях можно сделать как минимум три вывода.

Первый — отсутствие стратегического мышления в партийном руководстве. Ну неужели не нашлось ни одного грамотного юриста, который мог бы заранее рассчитать возможность этих проблем и провести смену руководства партии и новые президентские назначения так, чтобы не возникало вопросов?

Второй вывод, логически вытекающий из первого: значит, в верхушке партии «Слуга народа», которая имеет амбиции встать у руля Украины, ощущается сильный кадровый голод, в том числе и в хороших стратегах.

И тогда мы приходим к третьему выводу. Даже обложка страницы «Команда Зеленского» соблазняет избирателей невиданными социальными лифтами. Но несмотря на заявления о том, что любой профи с мозгами получит шанс взлететь к небесам на социальном лифте, предлагаемом партией «Слуга народа», на самом деле в маленькую закрытую компанию, составляющую ядро партии, лишь бы кого не пускают.