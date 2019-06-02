Партія «Слуга народу», Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/2368-partiya-sluga-narodu-a-chy-buv-z-yizd-i-chy-budut-dostrokovi-vybory.html

Ракурс

Під вечір неділі, 2 червня, на фейсбучній сторінці «Команда Зеленського» з'явилося повідомлення: мовляв, партію «Слуга народу» зацькували деякі безвідповідальні ЗМІ, поширюючи фейкову інформацію, що нібито «Слуга народу» з юридичних причин не зможе взяти участь у дострокових парламентських виборах. Про те, що участь партії — лідера у виборах може опинитися під питанням, дійсно писали, і, що найцікавіше, говорили обізнані люди. Звідки ж виросли ноги у цих розмов?

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Проблема виникла начебто через те, що в день інавгурації Володимир Зеленський раптово призначив першим заступником глави СБУ Івана Баканова, який значився головою партії «Слуга народу» (а заодно і керівником «Кварталу 95»). Таким чином, з 22 травня Іван Баканов позбувся права бути головою партії, а отже, підписувати партійні документи. П'ять днів по тому, 27 травня, партія «Слуга народу» обрала на своєму з'їзді нового партійного керівника — Дмитра Разумкова.

Тихі з'їзди партії «Слуга народу»

Це неправда, вважають у партії: зміна глави партії «Слуга народу» була проведена в установленому порядку, зареєстрована Міністерством юстиції України, і немає жодних юридичних перешкод для участі цієї політичної сили в дострокових парламентських виборах. На сторінці команди Зеленського в Facebook сказано, що насправді Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив членство в ній 21 травня, на позачерговому з'їзді «Слуги народу», а наступного дня з чистою совістю взяв на себе обов'язки заступника голови СБУ.

Однак ось що цікаво: на офіційному сайті партії жодних новин немає — там є тільки анкети для охочих приєднатися до організації. Наполегливий пошук в інтернеті за запитами «позачерговий з'їзд 21 травня» приносить тільки велику кількість посилань на свіжі недільні новини — і жодної згадки про з'їзд, датований 21 травня. Втім, на ФБ-сторінці «Команди Зеленського», на якій з'явилося спростування, теж немає згадки про з'їзд 21 травня.

Тобто політсила, яка начебто так любить бути «весь вечір на арені», провела цей з'їзд настільки тихо, що навіть профі від політики не можуть похвалитися більш-менш чіткою інформацією про нього. Подейкують, що і з'їзду 27 травня як такого не було — просто на швидку руку оформили документи про його проведення. Втім, чи був з'їзд повномасштабним, — справа десята, а ось прес-конференція з цього приводу дійсно відбулася тоді ж, 27 травня, в понеділок, в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна».

Наступний з'їзд партії запланований на суботу, 8 червня, і на ньому мають бути висунуті кандидати на позачергові парламентські вибори.

Удар нижче пояса

Якщо проблеми з перереєстрацією партії «Слуга народу» дійсно виникнуть, то Мін'юст може ініціювати масштабну перевірку партійних документів, в тому числі і територіальних осередків політсили, і скільки часу на це піде — невідомо. У різних джерелах згадуються строки від місяця до кількох місяців.

Перевірка партійної роботи в регіонах — це для «слуг народу» удар нижче пояса, бо є великі сумніви щодо того, що «на місцях» взагалі проводилися якісь збори або з'їзди. В принципі, партії «Слуга народу» пішов уже четвертий рік, і на місцях мало відбутися щонайменше по одному збору щодо переобрання голів місцевих партійних осередків.

Нагадаємо, що партію було зареєстровано у квітні 2016 року як Партію рішучих змін. Її головою був такий собі молодий чоловік, який очолював свого часу студраду Студентського містечка КПІ. До речі, це окрема цікава тема — «запасні» партії і партії третього ешелону, створені мрійниками від політики, параноїками з грошима або... заповзятливими юними функціонерами-активістами (раніше з таких виростали комсомольські ватажки). У грудні 2017-го партію перейменували (купили?), і тоді-то її очолив Баканов.

Повернімося до роботи в регіонах. Ще 4 вересня минулого року громадський рух «Чесно» намагався зв'язатися із Зеленським та керівництвом партії, щоби поставити їм, зокрема, таке запитання: як партія будує організаційну структуру в регіонах? На нього і на два інших запитання прес-секретар «Кварталу 95» Тетяна Руденко відповіла: «На жаль, представники партії не можуть надати коментарі щодо вашого запиту. Інформації, яка могла б вас зацікавити, наразі немає».

Партія «Слуга народу»: діти лейтенанта Шмідта

Щось структура, яка позиціює себе як максимально відкриту для всіх, насправді скидається на мафіозну: щойно мова заходить про серйозні речі, запитання без відповідей починають нагромаджуватися одне на одне, і відкриті джерела не дають на них відповіді.

До речі про відкритість: керівник діджитал-напряму партії «Слуга народу» Михайло Федоров, якому приписують левову частку заслуг у шаленому зростанні популярності «Слуги» і новообраного президента, поскаржився на те, що в регіонах сильно активізувалися зелені діти лейтенанта Шмідта. Шахраї, користуючись плутаниною і фактичною відсутністю чіткої розгалуженої партійної структури, привласнюють собі повноваження на місцях і, прикриваючись зе-плакатами, коять бозна що.

Закритий клуб

Чим закінчиться інтрига з можливим зривом виборів у Раду і чи вдасться партії «Слуга народу» надати переконливі докази всіх своїх позачергових з'їздів, побачимо наступного тижня. А поки з досить дурної ситуації з поспішним призначенням Баканова, не менш необдуманої зміни партійного керівництва, спроб звинуватити Мін'юст у чорних технологіях можна зробити принаймні три висновки.

Перший — відсутність стратегічного мислення в партійному керівництві. Ну невже не знайшлося жодного грамотного юриста, який міг би заздалегідь розрахувати можливість цих проблем і провести зміну керівництва партії і нові президентські призначення так, щоб не виникало запитань?

Другий висновок, який логічно витікає з першого: значить, у верхівці партії «Слуга народу», яка має амбіції стати біля керма України, відчувається сильний кадровий голод, зокрема і в хороших стратегах.

І тоді ми доходимо третього висновку. Навіть обкладинка сторінки «Команда Зеленського» спокушає виборців небаченими соціальними ліфтами. Але попри заяви про те, що будь-який профі з мізками отримає шанс злетіти до небес на соціальному ліфті, пропонованому партією «Слуга народу», насправді в маленьку закриту компанію, що становить ядро партії, аби кого не пускають.