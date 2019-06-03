Новое украинское правописание 3 июня вступил в силу. Фото: Новинарня

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Ракурс

Новое украинское правописание начало действовать в Украине с 3 июня.

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Сегодня Министерство образования и науки Украины опубликовало финальный текст новой редакции «Украинского правописания». Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

Отныне рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех отраслях общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи. С обновленным документом можно ознакомиться здесь.

В министерстве добавили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции «Украинского правописания». Этим документом, в частности, будет предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Напомним, 22 мая Кабинет министров постановлением № 437 одобрил новую редакцию правописания. Над созданием правописания работала комиссия ученых, созданная решением правительства в июне 2015 года. В ее состав вошли ученые-языковеды из Национальной академии наук Украины и национальных университетов из разных регионов государства.

Проект нового правописания занимал более 210 страниц. В МОН отмечали, что при его разработке авторы пытались учитывать новейшие языковые явления, распространенные в различных сферах жизни. В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 тыс. научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.