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Взрыв в Дзержинске сняли на видео с аэроплана. Фото: КП
Взрыв в Дзержинске сняли на видео с аэропланаhttps://racurs.ua/n122702-vzryv-v-dzerjinske-snyali-na-video-s-aeroplana.htmlРакурс
Масштабный взрыв на российском оборонном заводе «Кристалл» засняли на видео с аэроплана.
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Инцидент, который произошел в городе Дзержинск Нижегородской области, можно наблюдать с высоты птичьего полета. Видео опубликовали в социальной сети Twitter.
Уже появились первые данные примерного ущерба от взрыва на оборонном заводе. Ударная волна полностью снесла киоски и выбила 914 окон. Также были повреждены 309 жилых домов, 30 школ, 30 магазинов и 70 детских садов.
В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».— Шаден (@ShadenFM) 2 июня 2019 г.
Ударная волна повредила:
• 309 жилых домов
• 70 детских садов
• 30 школ
• 30 магазинов
• ларьки снесены полностью
• выбито 914 окон
В понедельник цифра вероятно увеличится pic.twitter.com/q2ESW8BtQN
Отметим, что количество пострадавших в результате мощных взрывов на оборонном заводе постоянно растет. Согласно последним данным, за помощью к медикам обратились 116 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Масштабные взрывы произошли 1 июня в цехе по производству тротила. В связи с этим в Дзержинске и трех прилегающих поселках объявили режим чрезвычайной ситуации.
Взрывы и последующий пожар полностью уничтожили цех государственного завода. Местные власти заявили, что пострадавшие, которым понадобилась госпитализация, получат компенсацию в размере 150 тыс. руб. (около 2 тыс. евро).
Как ранее сообщал «Ракурс», среди пострадавших в результате взрывов оказался маленький ребенок.
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