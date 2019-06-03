Взрыв в Дзержинске сняли на видео с аэроплана. Фото: КП

https://racurs.ua/n122702-vzryv-v-dzerjinske-snyali-na-video-s-aeroplana.html

Ракурс

Масштабный взрыв на российском оборонном заводе «Кристалл» засняли на видео с аэроплана.

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Инцидент, который произошел в городе Дзержинск Нижегородской области, можно наблюдать с высоты птичьего полета. Видео опубликовали в социальной сети Twitter.

Уже появились первые данные примерного ущерба от взрыва на оборонном заводе. Ударная волна полностью снесла киоски и выбила 914 окон. Также были повреждены 309 жилых домов, 30 школ, 30 магазинов и 70 детских садов.

В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».

Ударная волна повредила:



• 309 жилых домов

• 70 детских садов

• 30 школ

• 30 магазинов

• ларьки снесены полностью

• выбито 914 окон



В понедельник цифра вероятно увеличится pic.twitter.com/q2ESW8BtQN — Шаден (@ShadenFM) 2 июня 2019 г.

Отметим, что количество пострадавших в результате мощных взрывов на оборонном заводе постоянно растет. Согласно последним данным, за помощью к медикам обратились 116 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Масштабные взрывы произошли 1 июня в цехе по производству тротила. В связи с этим в Дзержинске и трех прилегающих поселках объявили режим чрезвычайной ситуации.

Взрывы и последующий пожар полностью уничтожили цех государственного завода. Местные власти заявили, что пострадавшие, которым понадобилась госпитализация, получат компенсацию в размере 150 тыс. руб. (около 2 тыс. евро).

Как ранее сообщал «Ракурс», среди пострадавших в результате взрывов оказался маленький ребенок.