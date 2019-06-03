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Импичмент президента: Верховная Рада возьмется за урегулирование процедуры импичмента 4 июня. Фото: Politica.com.ua

Рада возьмется за урегулирование порядка импичмента 4 июня

3 июн 2019, 13:06
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Верховная Рада рассмотрит законопроект о временных следственных комиссиях № 1098, который также урегулирует порядок импичмента в Украине, во вторник, 4 июня, около 13.00.

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Процедуру импичмента уже обсуждал профильный комитет ВР, к законопроекту поданы сотник правок, заявил сегодня спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета в Раде.

Обсуждение правок к законопроекту № 1098, который также урегулирует процедуру импичмента, начнется во вторник после обеда, а в четверг, 6 июня, в первой половине дня Рада должна выйти на принятие решения.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на рассмотрении проектов законов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и парламентских выборах на ближайших заседаниях Рады. Хотя его законопроекты, поданные в парламент, не обозначены как неотложные.

Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект № 10340 об импичменте. В документе заявлено, что для отстранения президента от должности нужны выводы Верховного и Конституционного судов, а также несколько голосований в парламенте, где за решение должны отдать голоса 300 народных избранников.

Источник: Ракурс


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