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Ракурс
И. о. главы СБУ Игорь Баканов Фото: president.gov.ua

Баканов объявил главные задачи СБУ: вывод бизнеса из тени и ликвидация «крышеваний» (ВИДЕО)

3 июн 2019, 13:12
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Главные задачи Службы безопасности Украины объявил исполняющий обязанности председателя спецслужбы Иван Баканов.

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Журналистов-расследователей, владеющих информацией по теме коррупции, пригласили к сотрудничеству со спецслужбой. Президент Украины поставил задачу победить коррупцию и теневой бизнес несмотря на фамилии. Об этом Баканов заявил 3 июня на брифинге в Киеве.

В пресс-службе президента сообщили, что Владимир Зеленский провел встречу с Бакановым и отметил важность борьбы с контрабандой. Глава государства поставил руководителю спецслужбы задачу — в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.

Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты — исполняющий обязанности председателя СБУ. Я очень хочу, чтобы не только я уважал тебя как товарища, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, сотрудники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ друга детства и руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова. С 2017 года Баканов был председателем партии «Слуга народа», на выборах главы государства возглавлял штаб кандидата Зеленского.

Источник: Ракурс


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