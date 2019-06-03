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Зеленский назначил на должность пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Фото: utro.ru

Зеленский назначил своего пресс-секретаря (ФОТО)

3 июн 2019, 14:11
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Владимир Зеленский определился, кто будет его пресс-секретарем. По итогам конкурса, объявленного еще 30 апреля, спикером главы государства стала журналистка Юлия Мендель.

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Указ президента № 350/2019 о назначении Мендель опубликован сегодня, 3 июня, на сайте главы государства.

Известно, что ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, «Еспресо» и «Интер».

Юлия Мендель. Фото: Facebook

Всего в отборе на должность спикера Зеленского участвовали около 3−4 тыс. человек. По словам спикера «Команды Зеленского» Ирины Победоносцевов, всех кандидатов проверили на знание украинского, русского и английского языков, а также изучили их опыт, образование и профессиональные навыки. Также во время собеседований с кандидатами оценивалась дикция, манера изложения мысли, скорость реакции и прочие навыки. Затем кандидаты выполнили творческие задания — записали видео на тему 8−9 мая. Оценивались их форма и содержание.

Тройка финалистов конкурса проходила собеседование лично с Зеленским и членами Администрации президента. Оно было в формате пресс-конференции, сотрудники АП и президент задавали претендентам неожиданные вопросы.

Источник: Ракурс


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