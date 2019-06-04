В Администрации Зеленского рассказали о буднях Банковой, фото — АП

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Рабочую атмфосферу в Администрации президента представители команды Зеленского сравнили с вакуумом и мавзолеем. Новая управленческая команда входит в курс дел.

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О рабочем графике Администрации президента рассказал в интервью «Украинской правде» первый заместитель главы АП Сергей Трофимов.

Ранее он работал исполнительным продюсером студии «Квартал 95» и отвечал за кинопроизводство, сейчас Трофимов отвечает за сотрудничество Администрации с регионами по линии областных и районных госадминистраций.

Он рассказал, что пока не встречался с главами областных администраций, поскольку только «входит в курс дел». Впрочем, утверждает, что ситуация для новой управленческой команды не является новой, поскольку студия «Квартал 95» объездила всю страну и «многое видела, наработала контакты и видела все своими глазами».

Трофимову, по его словам, помогает то, что он во время избирательной кампании отвечал за региональную деятельность.

То есть ситуацию в каждом регионе я достаточно хорошо понимаю. Поймите, мы когда-то работали в бизнесе и остаемся клиентоориентированными. Говоря на этом языке, нашим клиентом является каждый гражданин нашей страны, за которого мы боремся, — заявил первый заместитель главы АП.

Трофимов сообщил, что помощник президента Сергей Шефир организует рабочий день Зеленского — организовывает повседневные встречи, фильтрует посетителей.

Невозможно большое количество писем, звонков, просьб, каких-то задач, сложных решений, подписей. Сергей Нахманович помогает именно в решении этих вопросов, — рассказал Трофимов.

Он отметил, что изменение статуса перевернуло его жизнь с ног на голову, и сравнил атмосферу в офисе президента с вакуумом и «мавзолеем».

Это вытягивает силы, начинаю понимать, почему люди здесь отрывались от реальности. Коммуникационно ты находишься в изоляции. Я думаю, что мы это изменим, — сообщил первый заместитель главы АП.

Трофимов рассказал, что новая администрация намерена устраивать экскурсии в АП, чтобы, например, дети могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним.

Сюда надо впустить жизнь. Первое впечатление — здесь все изолировано, — заявил Трофимов.

Кроме того, он считает, что в АП слишком большое пространство, поэтому сотрудникам можно выдавать самокаты или сигвеи, чтобы доехать в другой кабинет.

Относительно графика президента, то Зеленский приезжает на работу до 9.00 и успевает посетить спортивный зал, который находится на территории Администрации. В первые дни работы аппарат АП засиживался до ночи, а в эти дни заканчивает работу в 22.00.

Чтобы изменить впечатления и обстановку, сотрудники АП выезжают командой за пределы Банковой на неофициальные совещания. В минувшую субботу, 1 июня, весь офис Зеленского вместе с президентом посетил концерт Дмитрия Монатика на НСК «Олимпийский».

Мы это не афишировали. Поехали с детьми, женами, неформально переключились, поговорили. Правда, там совещание уже не проводили, — рассказал Трофимов.

Напомним, что 3 июня Владимир Зеленский определился, кто будет его пресс-секретарем. По итогам конкурса, объявленного еще 30 апреля, спикером главы государства стала журналистка Юлия Мендель.