Суд арештував поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини у Переяславі

https://racurs.ua/ua/n122736-sud-areshtuvav-policeyskyh-pidozruvanyh-u-vbyvstvi-dytyny-u-pereyaslavi.html

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Голосіївський районний суд Києва арештував поліцейського Переяслав-Хмельницького районного відділку поліції, якого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

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Він перебуватиме під вартою два місяці, повідомляється у трансляції з залу суду.

Я сам батько двох дітей, я розумію це горе… Прошу розібратися в даній ситуації… Я не стріляв в тому напрямку, — заявив Приходько у залі суду.

Щодо іншого затриманого поліцейського (Володимира Петровця) запобіжний захід розглянуть згодом.

На арешті затриманих наполягала прокуратура. Старшому сержанту Володимиру Петровцю і лейтенанту Івану Приходьку загрожує довічне позбавлення волі. Дії працівників поліції прокуратура кваліфікувала за п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ч. 4. ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень).

У п’ятницю, 31 травня, двоє правоохоронців, ймовірно, напідпитку, стріляли у бляшанки. Одна з куль потрапила дитині у голову. За життя хлопчика боролися лікарі, однак 3 червня він помер у лікарні.

Нагадаємо, що вчора біля офісу МВС у Києві відбувся стихійний мітинг. Його учасники вимагали справедливого суду над працівниками поліції, які підозрюються у вбивстві дитини, а також відставки очільників Нацполіції та МВС.