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Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка в Переяславе

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка в Переяславе (ФОТО)

4 июн 2019, 10:52
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Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейского Переяслав-Хмельницкого районного отделения полиции, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

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Лейтенант Иван Приходько будет находиться под стражей два месяца, сообщается в трансляции из зала суда.

Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе… Прошу разобраться в данной ситуации… Я не стрелял в том направлении, — заявил Приходько в зале суда.

Относительно другого задержанного полицейского (Владимира Петровца) меру пресечения рассмотрят позже.

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка в Переяславе, фото — BBC Украина

На аресте задержанных настаивала прокуратура. Старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько грозит пожизненное лишение свободы. Действия сотрудников полиции прокуратура квалифицировала по п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ч. 4. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленной для нанесения телесных повреждений).

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка в Переяславе, фото — BBC Украина

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка в Переяславе, фото — BBC Украина

В пятницу, 31 мая, двое правоохранителей стреляли по банках. Одна из пуль попала ребенку в голову. За жизнь мальчика боролись врачи, однако 3 июня он скончался в больнице.

Напомним, что вчера у офиса МВД в Киеве состоялся стихийный митинг. Его участники требовали справедливого суда над работниками полиции, которые подозреваются в убийстве ребенка, а также отставки руководителей Нацполиции и МВД.

Источник: Ракурс


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