Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

ДТП в Харькове: в результате столкновения маршрутки с грузовиком пострадали 15 человек (ФОТО)

4 июн 2019, 10:35
999

Дорожно-транспортное происшествие сегодня произошло на проспекте Тракторостроителей в городе Харьков.

Loading...

Во вторник, 4 июня, около 8:30 на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». По предварительной информации, в результате аварии получили травму два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. На месте происшествия работают следователи и оперативники, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Руководитель Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook отметил, что маршрутное такси принадлежало перевозчику-нелегалу, а водитель микроавтобуса виноват в этой аварии.

ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

Напомним, на днях в городе Борисполь в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции. Служебный автомобиль патрульной полиции совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Россия в ПАСЕ: возвращение агрессора грозит подрывом доверия к Совету Европы — МИД

Украина готова к возвращению России в ПАСЕ, но такой шаг грозит подрывом доверия к Ассамблее, считает замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар

Новости мира
12:57

Генпрокуратура и нардеп от БПП причастны к инсценировке смерти афериста международного масштаба — журналисты (ВИДЕО)

Два заместителя генерального прокурора и народный депутат от «Блока Петра Порошенко» помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновскому инсценировать смерть

Правовые новости
12:40

Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве ребенка (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

Силовиков взыскали в Голосеевский районный суд города Киева, где сегодня полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, выбираю мера пресечения

Новости Украины
10:15
Новости партнеров
Загрузка...