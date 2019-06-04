ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n122735-dtp-v-harkove-v-rezultate-stolknoveniya-marshrutki-s-gruzovikom-postradali-15-chelovek-foto.html

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Дорожно-транспортное происшествие сегодня произошло на проспекте Тракторостроителей в городе Харьков.

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Во вторник, 4 июня, около 8:30 на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». По предварительной информации, в результате аварии получили травму два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. На месте происшествия работают следователи и оперативники, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Руководитель Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook отметил, что маршрутное такси принадлежало перевозчику-нелегалу, а водитель микроавтобуса виноват в этой аварии.

Напомним, на днях в городе Борисполь в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции. Служебный автомобиль патрульной полиции совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу.