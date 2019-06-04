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ДТП у Харкові. Фото: Нацполіція

ДТП у Харкові: внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою постраждали 15 осіб (ФОТО)

4 чер 2019, 10:35
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Дорожньо-транспортна пригода сьогодні сталася на проспекті Тракторобудівників у місті Харків.

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У вівторок, 4 червня, близько 8:30 на проїжджій частині зіштовхнулися автомобілі «Рено Мастер» та маршрутний мікроавтобус «Рута». За попередньою інформацією, внаслідок автопригоди зазнали травм двоє пасажирів іномарки та 13 пасажирів маршрутки. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Потерпілих із травмами різного ступеню тяжкості доставили до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. На місці події працюють слідчі та оперативники, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Керівник Департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко на власній сторінці у Facebook відзначив, що маршрутне таксі належало перевізнику-нелегалу, а водій мікроавтобуса винен у цій аварії.

ДТП у Харкові. Фото: Нацполіція

ДТП у Харкові. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, днями в місті Бориспіль у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю співробітників поліції. Службовий автомобіль патрульної поліції здійснив наїзд на школяра, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Джерело: Ракурс


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