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Суд обирає міру запобіжного заходу поліцейським, підозрюваним у вбивстві дитини, фото — Фейсбук Р.Сіницин

Суд обирає міру запобіжного заходу поліцейським, підозрюваним у вбивстві дитини (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)

4 чер 2019, 10:15
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Голосіївський районний суд 4 червня обирає запобіжний захід поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила, що сталося у Переяславі-Хмельницькому.

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Біля будівлі суду знаходиться поліція спеціального призначення та Національна гвардія. Біля будівлі суду перебувають чотири автозаки і декілька автобусів з нацгвардійцями.

Прокурори Київської обласної прокуратури змінили підозру поліцейським з перекваліфікацією скоєного ними злочину на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Прокуратура наполягає на триманні під вартою.

Нагадаємо, що 3 червня Кирило помер. Він став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Поліцейський буцімто «пристрілював» рушницю і випадково постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик. Стріляли ймовірно з дрібнокаліберної гвинтівки. Поліцейські після події переховувались, їх довелось розшукувати.

Суд обирає міру запобіжного заходу поліцейським, підозрюваним у вбивстві дитини, фото — УНН

Суд обирає міру запобіжного заходу поліцейським, підозрюваним у вбивстві дитини, фото — УНН

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де вона й померла.

Суд обирає міру запобіжного заходу поліцейським, підозрюваним у вбивстві дитини, фото — УНН

Джерело: Ракурс


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