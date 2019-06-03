Помер поранений поліцейськими у Переяславі хлопчик

https://racurs.ua/ua/n122723-pomer-poranenyy-policeyskymy-u-pereyaslavi-hlopchyk.html

Ракурс

У понеділок, 3 червня, в лікарні помер поранений поліцейськими у Переяславі хлопчик.

Loading...

Про це повідомив сьогодні «24 канал».

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що хлопчик, якого у п’ятницю, 31 травня, в Переяславі-Хмельницькому (Київська область) поранили поліцейські, у комі і його травма несумісна з життям. Його черепна коробка була повністю роздробленою.

Лікарі розповіли, що кулю неможливо дістати з мозку. До родичів Кирила напередодні приходили родичі поліцейських, що поцілили у дитину. Вони передали бабусі гроші і зазначили, що не виправдовують дії поліцейських. Жінка хотіла побачити чоловіків, які принесли її сім’ї велике горе, однак її до них не пустили.

Поліцейських, які напідпитку влаштували стрілянину на подвір’ї, затримали і повідомили про підозру. Сьогодні до Голосіївського райсуду Києва надійшло клопотання про застосування запобіжних заходів щодо працівників Переяслав-Хмельницького райвідділку. Офіційна інформація про результати здійснення авторозподілу вказаних клопотань та визначення слідчого судді стане відомою у вівторок, 4 червня.