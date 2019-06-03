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Ракурс
Помер поранений поліцейськими у Переяславі хлопчик

Помер поранений поліцейськими у Переяславі хлопчик

3 чер 2019, 19:26
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У понеділок, 3 червня, в лікарні помер поранений поліцейськими у Переяславі хлопчик.

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Про це повідомив сьогодні «24 канал».

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що хлопчик, якого у п’ятницю, 31 травня, в Переяславі-Хмельницькому (Київська область) поранили поліцейські, у комі і його травма несумісна з життям. Його черепна коробка була повністю роздробленою.

Лікарі розповіли, що кулю неможливо дістати з мозку. До родичів Кирила напередодні приходили родичі поліцейських, що поцілили у дитину. Вони передали бабусі гроші і зазначили, що не виправдовують дії поліцейських. Жінка хотіла побачити чоловіків, які принесли її сім’ї велике горе, однак її до них не пустили.

Поліцейських, які напідпитку влаштували стрілянину на подвір’ї, затримали і повідомили про підозру. Сьогодні до Голосіївського райсуду Києва надійшло клопотання про застосування запобіжних заходів щодо працівників Переяслав-Хмельницького райвідділку. Офіційна інформація про результати здійснення авторозподілу вказаних клопотань та визначення слідчого судді стане відомою у вівторок, 4 червня.


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