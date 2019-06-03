Хлопчик, якого поранили копи, у комі, його травма несумісна з життям. Фото: Rebenok

https://racurs.ua/ua/n122709-hlopchyk-yakogo-poranyly-kopy-u-komi-yogo-travma-ne-sumisna-z-jyttyam-video.html

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П’ятирічний хлопчик, якого поранили у Переяславі-Хмельницькому (Київська область) п’яні патрульні, перебуває у важкому стані. Травми дитини несумісні з життям, а кулю неможливо дістати з мозку.

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Наразі хлопчик перебуває у комі і лікарі роблять все, що можливо при такому важкому стані. Про це повідомила бабуся дитини Олександра Тлявова «Громадському».

За словами жінки, хлопчику неможливо допомогти якимись ліками і вони сподіваються лише на чудо. Сама Тлявова заявила, що напередодні до неї приходили родичі поліцейських, що поцілили у дитину.

Вони передали бабусі загалом 16 тис. грн допомоги і зазначили, що не виправдовують дії поліцейських. Жінка хотіла побачити чоловіків, які принесли її сім’ї велике горе, однак її до них не пустили.

У свою чергу лікар хлопчика розповів про необхідні кроки та зазначив, що вони не змогли дістати кулю. Однак, медик стверджує, що головна проблема криється не у кулі, яка наразі перебуває у мозку, а у тих травмах, які вона по собі залишила.

Як раніше повідомлялося, 31 травня хлопчика доставили до реанімації з низкою важких травм та вогнестрільним пораненням. Поліцейським, які випадково у нього поцілили, оголосили про підозру. Відкрите кримінальне провадження.