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Мальчик, которого ранили копы, в коме: его травма несовместима с жизнью. Фото: Rebenok

Мальчик, которого ранили копы, в коме: его травма несовместима с жизнью (ВИДЕО)

3 июн 2019, 14:52
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Пятилетний мальчик, которого ранили в Переяславе-Хмельницком (Киевская область) пьяные патрульные, находится в тяжелом состоянии. Травмы ребенка несовместимы с жизнью, а пулю невозможно достать из мозга.

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Сейчас мальчик находится в коме, и врачи делают все, что возможно при таком тяжелом состоянии. Об этом сообщила бабушка ребенка Александра Тлявова «Громадському».

По словам женщины, мальчику невозможно помочь какими-то лекарствами, и они надеются только на чудо. Сама Тлявова заявила, что накануне к ней приходили родственники полицейских, которые попали в ребенка.

Они передали бабушке 16 тыс. грн помощи и отметили, что не оправдывают действия полицейских. Женщина хотела увидеть мужчин, которые принесли ее семьи большое горе, но к ним ее не пустили.

В свою очередь врач мальчика рассказал о необходимых шагах и отметил, что они не смогли извлечь пулю. Однако, медик утверждает, что главная проблема кроется не в пуле, которая сейчас находится в мозге, а в тех травмах, которые она после себя оставила.

Как ранее сообщалось, 31 мая мальчика доставили в реанимацию с рядом тяжелых травм и огнестрельным ранением. Полицейским, которые случайно в него попали, объявили о подозрении. Открыто уголовное производство.

Источник: Ракурс


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