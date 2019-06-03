Соцопрос: в ВРУ пройдут четыре партии. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n122708-parlamentskie-vybory-v-ukraine-rezultaty-oprosa-pokazali-kakie-partii-prohodyat-v-radu.html

Ракурс

Политические партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» победят на парламентских выборах.

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Эти политические силы могли бы преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты роллингового опроса, который провел Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Партию «Слуга народа» готовы поддержать 30,8% респондентов, а за «Оппозиционную платформу — За жизнь» проголосовать 8,2% граждан. За бывший «Блок Петра Порошенко», а ныне «Европейскую солидарность» готовы отдать голоса 7,9% опрошенных, а Всеукраинское объединение «Батькивщина» поддерживают 7% украинцев.

Партия Игоря Смешко «Сила и честь» получило бы 4,8%, а «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 3,5%. Политическую силу певца Святослава Вакарчука «Голос» могут поддержать 2,5% опрошенных.

Доля тех граждан, которые определились с выбором и будут голосовать за «Слугу народа», составила 40,9%. За «Оппозиционную платформу — За жизнь» отдадут голоса 11,1%, а «Евросолидарность» набирает 10,5%. «Батькивщину» поддержат 9,3%, «Силу и честь» — 4,9% граждан. Еще 4,8% опрошенных проголосуют за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко, а за «Голос» — 3,3% респондентов.

Ранее сообщалось, что «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» ведут переговоры о совместном участии в досрочных выборах в Верховную Раду. В рамках сотрудничества, «Опоблок» может войти в «Опоплатформу» и создать одну из крупнейших фракций в новом парламенте.