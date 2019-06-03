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Соцопитування: до ВРУ пройдуть чотири партії. Фото: 112 Україна

Парламентські вибори в Україні: до Ради пройдуть чотири політичні партії — чергове опитування (ІНФОГРАФІКА)

3 чер 2019, 14:39
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Політичні партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина» переможуть на парламентських виборах.

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Ці політичні сили могли б подолати п’ятивідсотковий бар'єр та пройти до Верховної Ради, якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі. Про це свідчать результати роллінгового опитування, яке провів Центр «Соціальний моніторинг» і Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременка.

Партію «Слуга народу» готові підтримати 30,8% респондентів, а за «Опозиційну платформу — За життя» проголосувати 8,2% громадян. За колишній «Блок Петра Порошенка», а нині «Європейську солідарність» готові віддати голоси 7,9% опитаних, а Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» підтримують 7% українців.

Партія Ігоря Смешка «Сила і честь» набрала б 4,8%, а «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка — 3,5%. Політичну силу співака Святослава Вакарчука «Голос» можуть підтримати 2,5% опитаних.

Частка тих громадян, які визначилися з вибором і голосуватимуть за «Слугу народу», склала 40,9%. За «Опозиційну платформу — За життя» віддадуть голоси 11,1%, а «Євросолідарність» набирає 10,5%. «Батьківщину» підтримають 9,3%, «Сила і честь» — 4,9% громадян. Ще 4,8% опитаних проголосують за «Громадянську позицію» Анатолія Гриценка, а за «Голос» — 3,3% респондентів.

Інфографіка: smc.org.ua

Інфографіка: smc.org.ua

Раніше повідомлялося, що «Опозиційний блок» та «Опозиційна платформа — За життя» ведуть переговори про спільну участь у дострокових виборах до Верховної Ради. У рамках співпраці, «Опоблок» може увійти в «Опоплатформу» й створити одну з найбільших фракцій в новому парламенті.

Джерело: Ракурс


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