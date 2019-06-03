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Незаконне збагачення: Зеленський подав у Раду новий законопроект, фото — Reuters

Зеленський подав до Ради новий законопроект про покарання за незаконне збагачення

3 чер 2019, 18:39
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Президент України Володимир Зеленський 3 червня подав до Верховної Ради законопроект щодо цивільної конфіскації корупційних активів високопосадовців та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

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Законопроект президента зареєстровано за № 10358, повідомляється на сайті глави держави. Текст законопроекту доступний на сайті парламенту.

Законопроект запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців — за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення — статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною.

В прес-службі глави держави зазначають, що цивільна конфіскація допускається Директивою ЄС 2014/42/EU та застосовується у Великій Британії, США, Австралії, Канаді, Швейцарії та інших країнах.

Антикорупційні органи наразі не можуть розслідувати провадження про незаконне збагачення, вчинене до визнання неконституційною відповідної статті Кримінального кодексу України.

Але у разі виявлення необґрунтованих активів на суму понад 900 тис. грн відповідальності не зможуть уникнути і топ-посадовці, які незаконно збагачувалися раніше, і ті, хто наважиться на це у майбутньому, — відзначають в Адміністрації президента.

Такі активи стягуватимуться у дохід держави у цивільному порядку за позовами Національного антикорупційного бюро, погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розгляд справ про незаконне збагачення, визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення у законопроекті віднесені до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

В офісі глави держави заявили, що поданий Зеленським законопроект не є альтернативним уже зареєстрованим у Раді, адже є «значно ширшим за предметом регулювання».

Нагадаємо, що Конституційний суд у лютому цього року вирішив, що ст. 368−2 Кримінального кодексу не відповідає принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Результатом рішення КСУ стало припинення кримінального переслідування низки осіб.

Наприкінці лютого президент Петро Порошенко вніс законопроект у Раду, який запроваджує зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за незаконне збагачення і враховує прогалини у законодавчому регулюванні питання, які визначив КСУ.

Джерело: Ракурс


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