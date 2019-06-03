Незаконное обогащение: Зеленский подал в Раду новый законопроект, фото — Reuters

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов лиц и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Законопроект президента зарегистрирован под № 10358, сообщается на сайте главы государства. Текст законопроекта доступен на сайте парламента.

Законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной.

В пресс-службе главы государства отмечают, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенном до признания неконституционной соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины.

Но в случае выявления необоснованных активов на сумму свыше 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем, — отмечают в Администрации президента.

Такие активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскание в законопроекте отнесены к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

В офисе главы государства заявили, что представленный Зеленским законопроект не является альтернативным уже зарегистрированным в Раде, поскольку он «значительно шире».

Напомним, что Конституционный суд в феврале этого года решил, что ст. 368−2 Уголовного кодекса не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности. Результатом решения КСУ стало прекращение уголовного преследования ряда лиц.

В конце февраля президент Петр Порошенко внес законопроект в Раду, который вводит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение и учитывает пробелы в законодательном регулировании вопроса, которые определил КСУ.