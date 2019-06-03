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Ракурс
Умер раненный полицейскими в Переяславе мальчик

Умер раненный полицейскими в Переяславе мальчик

3 июн 2019, 19:26
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В понедельник, 3 июня, в больнице скончался раненный полицейскими в Переяславе мальчик.

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Об этом сообщил сегодня «24 канал».

Сегодня «Ракурс» сообщал, что мальчик, которого в пятницу, 31 мая, в Переяславе-Хмельницком (Киевская область) ранили полицейские, в коме и его травма несовместима с жизнью. Его черепная коробка была полностью раздробленной.

Врачи рассказали, что пулю невозможно достать из мозга. К родственникам Кирилла накануне приходили родственники полицейских, которые стреляли в ребенка. Они передали бабушке деньги и отметили, что не оправдывают действия полицейских.

Полицейских, которые в пяном виде устроили стрельбу во дворе, задержали и сообщили о подозрении. Сегодня в Голосеевский райсуд Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в отношении сотрудников Переяслав-Хмельницкого райотдела. Официальная информация о результатах осуществления автораспределения указанных ходатайств и определения следственного судьи станет известно во вторник, 4 июня.


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