Рада розгляне законопроект про ТСК. Фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n122733-rada-rozglyadaie-proekt-zakonu-pro-tsk-z-normamy-impichmentu-prezydenta-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада на сьогоднішньому засідання розгляне у другому читанні законопроект про Тимчасові слідчі комісії, яким також передбачена процедура імпічменту президента.

Loading...

Очікується, що народні обранці можуть включити до порядку денного ще два проекти законів про імпічмент президента. Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

Народні депутати розглянуть у першому читанні проекти законів «Про сільськогосподарську кооперацію», внесуть зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян та за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами. Парламентарі планують розглянути низку законопроектів щодо питань місцевого самоврядування.

Очікується, що обранці включать до порядку денного сесії законопроект № 10318 «Про внесення змін до ст. 9−1 закону України «Про альтернативні джерела енергії» та «Прикінцевих та перехідних положень» закону України «Про ринок електричної енергії», який передбачає відтермінування запуску ринку електричної енергії до 1 жовтня.

Також депутати можуть сьогодні перейменувати низку населених пунктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наполягає на розгляді проектів законів про імпічмент, зняття депутатської недоторканності і парламентські вибори на найближчих засіданнях Ради.