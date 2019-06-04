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Ракурс
Рада рассмотрит законопроект о ВСК. Фото: Вадим Чуприна

Рада рассматривает проект закона о ВСК с нормами об импичменте президента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 июн 2019, 10:04
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Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассмотрит во втором чтении законопроект о Временных следственных комиссиях, которым также предусмотрена процедура импичмента президента.

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Ожидается, что народные избранники могут включить в повестку дня еще два проекта законов об импичменте президента. Об этом сообщается на веб-странице парламента.

Народные депутаты рассмотрят в первом чтении проекты законов «О сельскохозяйственной кооперации», внесут изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. Парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов по вопросам местного самоуправления.

Ожидается, что депутаты включат в повестку дня сессии законопроект № 10318 «О внесении изменений в ст. 9−1 закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» и «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О рынке электрической энергии», который предусматривает отсрочку запуска рынка электрической энергии до 1 октября.

Также депутаты могут сегодня переименовать ряд населенных пунктов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на рассмотрении проектов законов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и парламентских выборах на ближайших заседаниях Рады.

Источник: Ракурс


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