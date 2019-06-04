США пояснили, яку інформацію про соцмережі слід вказувати при отриманні візи, фото — besplatka.ua

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Державний департамент США пояснив, які сторінки у соцмережах впливатимуть на отримання американської візи. У консульствах досліджуватимуть акаунти заявників.

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Про нові правила у США говорили ще у 2018 році, але у червні сайти консульств оновили інформацію й включили в анкети дані про активність претендентів на візу в соціальних мережах, повідомляє «Голос Америки».

В анкетах слід вказувати контакти у соціальних мережах, попередні номери телефонів, адреси електронної пошти та дані про закордонні поїздки за останні п’ять років. Раніше таку інформацію необхідно було надавати тільки у випадках, коли претендента на візу додатково перевіряли. Зазвичай йшлося пр. тих, хто відвідував країни з високим рівнем тероризму.

У консульствах перевірятимуть Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit і Tumblr, VK та «Однокласники». В анкеті необхідно вказати дані про активність у будь-якій з цих соцмереж, якщо охочий отримати візу користувався у ній впродовж останніх п’яти років.

Інформацію слід вказувати навіть, якщо ви більше не користуєтесь мережею, — відзначили в Держдепі.

Нововведення не торкнуться тільки членів офіційних делегацій. В анкеті є й варіант для осіб, які не мають профілів у соцмережах. Те, що людина не зареєстрована у жодній з соцмереж, не вплине на рішення про надання візи — так запевнили в Держдепі. США можуть відмовити у видачі візи, якщо іноземець вкаже неточні чи неправдиві відповіді.