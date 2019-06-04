США объяснили, какую информацию о соцсети следует указывать при получении визы, фото - besplatka.ua

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Государственный департамент США объяснил, какие страницы в соцсетях будут влиять на получение американской визы. В консульствах начали исследовать аккаунты заявителей.

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О новых правилах в США говорили еще в 2018 году, но в июне сайты консульств обновили информацию и включили в анкеты данные об активности претендентов на визу в социальных сетях, сообщает «Голос Америки».

В анкетах следует указывать контакты в социальных сетях, предыдущие номера телефонов, адреса электронной почты и данные о заграничных поездках за последние пять лет. Ранее такую ​​информацию необходимо было предоставлять только в случаях, когда претендента на визу дополнительно проверяли. Обычно речь шла о тех, кто посещал страны с высоким уровнем терроризма.

В консульствах будут проверять данные о Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit и Tumblr, VK и «Одноклассниках». В анкете необходимо указать данные об активности в любой из этих соцсетей, если желающий получить визу пользовался ею в течение последних пяти лет.

Информацию следует указывать даже если вы больше не пользуетесь сетью, — отметили в Госдепе.

Нововведения не коснутся только членов официальных делегаций. В анкете есть и вариант для лиц, не имеющих профилей в соцсетях. То, что человек не зарегистрирован ни в одной из соцсетей, не повлияет на решение о предоставлении визы — так заверили в Госдепе. США могут отказать в выдаче визы, если иностранец укажет неточные или ложные ответы.