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Ракурс
В США расследуют деятельность компаний-гигантов. Фото: University of Pennsylvania

Власти США анонсировали антимонопольное расследование в отношении компаний Google, Facebook, Apple и Amazon

4 июн 2019, 09:24
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В Соединенных Штатах Америки начнут расследовать возможное нарушение антимонопольного законодательства компаниями Amazon (Амазон), Apple (Эпл), Facebook (Фейсбук) и Google (Гугл).

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Федеральная торговая комиссия США будет расследовать деятельность компаний Amazon и Facebook, а Apple и Google будет заниматься Министерство юстиции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме этого, в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявили о начале собственного расследования. Представители Демократической партии тоже хотят проверить деятельность «Амазон», «Фейсбука», «Гугл» и «Эпл». Отдельные конгрессмены хотят определить, не угрожают ли эти компании честной конкуренции и интересам потребителей.

Напомним, летом 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Google, Facebook и Twitter в незаконной деятельности. Глав государства заявлял, что эти компании пытаются замолчать факты деятельности представителей Республиканской партии.

В декабре стало известно, что компании Гугл и Фейсбук выплатят американскому штату Вашингтон 455 тыс. дол. за нарушение закона о политической агитации.

Источник: Ракурс


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