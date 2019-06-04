Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Возможную дату встречи президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом озвучил советник украинского лидера.

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Встреча Зеленского и Трампа состоится сразу после саммита G20, который пройдет 28−29 июня. Об этом заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире «Радіо Свобода».

Тизенгаузен отметил, что в Белом доме уже дали Зеленскому определенный кредит доверия, об этом свидетельствует то, что администрация Трампа пригласила украинского президента в США.

Советник подчеркнул, что встреча Зеленского и Трампа стала возможной не только благодаря работе спецпредставителя Курта Волкера, но и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, имея в виду расследование в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings.

В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа, — заявил Тизенгаузен.

Напомним, Владимир Зеленский совершит визит в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. В Администрации президента уже подтвердили, что Зеленский получил приглашение от главы Белого дома.