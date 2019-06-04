Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122730-zelenskyy-ta-tramp-mojut-zustritysya-pislya-samitu-velykoyi-dvadcyatky-radnyk-prezydenta.html

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Можливу дату зустрічі президента Володимира Зеленського з главою США Дональдом Трампом озвучив радник українського лідера.

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Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться відразу після саміту G20, який пройде 28−29 червня. Про це заявив позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі «Радіо Свобода».

Тизенгаузен відзначив, що в Білому домі вже дали Зеленському певний кредит довіри, про це свідчить те, що адміністрація Трампа запросила українського президента в США.

Радник наголосив, що зустріч Зеленського та Трампа стала можливою не лише завдяки роботі спецпредставника Курта Волкера, але й генеральному прокурору України Юрію Луценку, маючи на увазі розслідування щодо української газової компанії Burisma Holdings.

У цій справі фігурує син Джо Байдена, прийомний син Керрі, колишнього держсекретаря США. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден займає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Маючи на руках важелі, які можуть повпливати так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає, як мінімум, приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа, — заявив Тизенгаузен.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здійснить візит до Вашингтона на запрошення президента США Дональда Трампа. В Адміністрації президента вже підтвердили, що Зеленський отримав запрошення від очільника Білого дому.