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Ракурс
У США розслідують діяльність компаній-гігантів. Фото: University of Pennsylvania

Влада США анонсувала антимонопольне розслідування щодо компаній Google, Facebook, Apple та Amazon

4 чер 2019, 09:24
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У Сполучених Штатах Америки почнуть розслідувати можливе порушення антимонопольного законодавства компаніями Amazon (Амазон), Apple (Епл), Facebook (Фейсбук) та Google (Гугл).

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Федеральна торгова комісія США розслідуватиме діяльність компаній Amazon та Facebook, а Apple та Google займатиметься Міністерство юстиції. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

Крім цього, в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки оголосили про початок власного розслідування. Представники Демократичної партії теж хочуть перевірити діяльність «Амазон», «Фейсбука», «Гугл» та «Епл». Окремі конгресмени хочуть визначити, чи не загрожують ці компанії чесній конкуренції та інтересам споживачів.

Нагадаємо, влітку 2018 року президент США Дональд Трамп звинуватив Google, Facebook та Twitter у незаконній діяльності. Глав держави заявляв, що ці компанії намагаються замовчати факти діяльності представників Республіканської партії.

У грудні стало відомо, що компанії Гугл та Фейсбук виплатять американському штату Вашингтон 455 тис. дол. за порушення закону про політичну агітацію.

Джерело: Ракурс


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