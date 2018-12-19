Фейсбук та Гугл оштрафували на 455 тыс. дол. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115829-gugl-ta-feysbuk-vyplatyat-455-tys-dol-za-porushennya-zakonu-pro-politychnu-reklamu-v-ssha.html

Racurs.ua

Всесвітньо відомі компанії Гугл (Google) та Фейсбук (Facebook) виплатять американському штату Вашингтон 455 тис. дол. за порушення закону про політичну агітацію. Про це повідомляє «Медуза» із посиланням на Associated Press.

Як пише The Seattle Times, керівництво Google і Facebook погодилося виплатить по 200 тис. дол. за порушення американського закону про прозорість політичної реклами. Судові витрати теж оплатять вищевказані компанії — Фейсбук заплатить 38,5 тис. дол., а Гугл 17 тис. дол.

Генеральний прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон у червні 2018 року подав позов проти Google та Facebook за порушення закону, що зобов’язує медіакомпанії збирати і розкривати відомості про замовників політичної реклами.

За словами представника соцмережі Бета Готьє, компанія задоволена врегулюванням спору. Наразі «Фейсбук» працює над тим, щоб унеможливити втручання іноземців у вибори та забезпечити недоторканність волевиявлення.

Водночас у «Гугл» зазначили, що компанія дотримувалася закону до прийняття нових правил у червні, а потім припинила прийом політичної реклами, щоб не порушувати закон.

Рaніше пoвідoмлялoся, щo Facebook зaблoкувaв стoрінки й aкaунти через пoширення ними спaм-пoвідoмлень прo aмерикaнські вибoри. Пoнaд 800 стoрінoк тa aкaунтів були зaблoкoвaні через пoрушення прaвил сoцмережі. Facebook зaблoкувaв 559 стoрінoк і 251 aкaунт, які пoширювaли спaм-пoвідoмлення прo aмерикaнські вибoри.

Цим вoни пoрушили прaвилa сoцмережі прo зaбoрoну викoристaння фейкoвих стoрінoк тa штучнoгo збільшення зaцікaвленoсті aудитoрії.