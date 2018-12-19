Гугл и Фейсбук выплатят 455 тыс. дол. за нарушение закона о политической рекламе в США

Фейсбук и Гугл оштрафовали на 455 тыс. дол. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Всемирно известные компании Гугл (Google) и Фейсбук (Facebook) выплатят американскому штату Вашингтон 455 тыс. дол. за нарушение закона о политической агитации. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

Как пишет The Seattle Times, руководство Google и Facebook согласилось выплатит по 200 тыс. долл. за нарушение американского закона о прозрачности политической рекламы. Судебные расходы тоже оплатят вышеуказанные компании — Фейсбук заплатит 38,5 тыс. дол., а Гугл 17 тыс. дол.

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в июне 2018 года подал иск против Google и Facebook за нарушение закона, что обязывает медиакомпании собирать и раскрывать сведения о заказчиках политической рекламы.

По словам представителя соцсети Бета Готье, компания довольна урегулированием спора. Сейчас «Фейсбук» работает над тем, чтобы исключить вмешательство иностранцев в выборы и обеспечить неприкосновенность волеизъявления.

В то же время в «Гугл» отметили, что компания придерживалась закона до принятия новых правил в июне, а затем прекратила прием политической рекламы, чтобы не нарушать закон.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал страницы и аккаунты из-за распространения ими спам-сообщений об американских выборах. Более 800 страниц и аккаунтов были заблокированы из-за нарушения правил соцсети. Facebook заблокировал 559 страниц и 251 аккаунт, распространявших спам-сообщения об американских выборах.

Этим они нарушили правила соцсети о запрете использования фейковых страниц и искусственного увеличения заинтересованности аудитории.