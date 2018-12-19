Два колишніх керівники ДФС — Продан і Насіров, фото — Politeka

https://racurs.ua/ua/n115828-sap-prosyt-sud-zaareshtuvaty-vse-mayno-eks-kerivnyka-dfs-prodana-zmi.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір арештувати усе майно колишнього виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана.

САП подала до суду відповідне клопотання, повідомили 19 грудня «Українські Новини», посилаючись на власне джерело в прокуратурі.

Суд наразі не визначився щодо цього клопотання. САП прагне заарештувати нерухоме та рухоме майно Продана і звернеться до правоохоронців Туреччини з метою арешту двох вілл Продана. Він володіє ними через підставних осіб.

Раніше повідомлялося, що САП оскаржить звільнення колишнього очільника ДФС на поруки.

У вересні Кабмін звільнив Продана і оголосив конкурс на цю посаду. САП повідомила про підозру екс-голові ДФС 16 листопада. Він підозрюється у набутті за час роботи з липня 2016 року по червень 2018 року грошових коштів у сумі понад 89 млн грн. За ці гроші він придбав нерухомість та автомобілі, зареєструвавши частину майна на товариша.