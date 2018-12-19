Два бывших руководителя ГФС — Продан и Насиров, фото — Politeka

https://racurs.ua/n115828-sap-prosit-sud-arestovat-vse-imuschestvo-eks-rukovoditelya-gfs-prodana-smi.html

Racurs.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена арестовать все имущество бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана.

САП подала в суд соответствующее ходатайство, сообщили 19 декабря «Українські Новини», ссылаясь на собственный источник в прокуратуре.

Суд пока не определился отнносительно этого ходатайства. САП стремится арестовать недвижимое и движимое имущество Продана и обратится в правоохоранительные органы Турции с целью ареста двух вилл Продана. Он владеет ими через подставных лиц.

Ранее сообщалось, что САП обжалует освобождение бывшего главы ГФС на поруки.

В сентябре Кабмин уволил Продана и объявил конкурс на эту должность. САП сообщила о подозрении экс-главе ГФС 16 ноября. Он подозревается в приобретении за время работы с июля 2016 года по июнь 2018 года денежных средств в сумме более 89 млн грн. За эти деньги он купил недвижимость и автомобили, зарегистрировав часть имущества на друга.