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Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве ребенка, фото — Фейсбук Р.Синицин

Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве ребенка (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

4 июн 2019, 10:15
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Голосеевский районный суд 4 июня избирает меру пресечения полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла, произошедшем в Переяславе-Хмельницком.

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У здания суда находится полиция специального назначения и Национальная гвардия. К зданию подкатили четыре автозака и несколько автобусов с нацгвардейцами.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение полицейским с переквалификацией совершенного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Напомним, что 3 июня Кирилл умер. Он стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Они якобы «пристреливали» ружье и случайно выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик. Стреляли предположительно из мелкокалиберной винтовки. Полицейские после события скрывались, их пришлось разыскивать.

Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве ребенка, фото - УНН

Мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где он и умер.

Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве ребенка, фото - УНН

Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве ребенка, фото - УНН

Источник: Ракурс


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