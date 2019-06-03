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Активисты пришли в офис МВД по поводу убийства мальчика в Переяславе, фото — Фейсбук В.Гой

Активисты пришли в МВД из-за убийства мальчика в Переяславе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 июн 2019, 21:26
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В Киеве под зданием МВД вечером 3 июня проходит акция по поводу смерти 5-летнего Кирилла Тлявова. В его убийстве подозревают двух правоохранителей Переяслав-Хмельницкого райотдела полиции.

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Активисты собрались на улице Богомольца, 10. Они пришли, чтобы выразить соболезнование семье Кирилла, а также требовать справедливого расследования этого преступления. Часть людей требует и отставки главы Нацполиции Сергея Князева и главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, что сегодня в больнице столицы умер раненнй полицейскими в Переяславе мальчик. Ребенок несколько дней находилась в коме, его травма была несовместима с жизнью.

Полицейских, которые пьяными устроили стрельбу во дворе, задержали, им сообщили о подозрении. Сегодня в Голосеевский райсуд Киева поступило ходатайство о применении меры пречечения в отношении сотрудников Переяслав-Хмельницкого райотдела. Официальная информация о результатах осуществления автораспределения указанных ходатайств и определения следственного судьи станет известна во вторник, 4 июня.

Источник: Ракурс


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