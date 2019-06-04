Відомий шахрай інсценував власну смерть. Фото: kreston-gcg.com

https://racurs.ua/ua/n122742-genprokuratura-ta-nardep-vid-bpp-prychetni-do-inscenuvannya-smerti-aferysta-mijnarodnogo-masshtabu.html

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Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар'єв та двоє заступників генерального прокурора Дмитро Сторожук та Юрій Столярчук допомогли міжнародному шахраю Дмитру Малиновському декілька років вважатись мертвим.

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На момент інсценування смерті Дмитро Малиновський був основним підозрюваним у кількох кримінальних справах в Україні. Наприклад, у 2015 році ділок пообіцяв фірмі Dreymoor Fertilizers Ltd із Сінгапуру поставити карбамід та аміак виробництва Одеського припортового заводу. Сума угоди склала понад 12 млн євро. Малиновський зник із цими грошима, а кримінальне провадження у справі зареєстрували в 2016 році. Про це повідомляється у сюжеті програми Bihus.info.

Зазначається, що у перерві між фінансовими аферами Малиновський інсценував власну смерть, підробивши свідоцтво. За легендою, 18 серпня 2014 року Малиновський вирушив на судове засідання, але додому так і не повернувся. У листопаді того ж року рідні Малиновського, які брали участь у інсценуванні, отримали свідоцтво про смерть чоловіка та попіл. У підробленому документі зазначалося, що чоловік загинув 25 жовтня 2014 року на території Луганська.

Як повідомляє Bihus.info, дані про смерть Малиновського внесли до державного реєстру. Згодом журналісти дізналися, що до інсценування смерті афериста причетні заступники генпрокурора та народний депутат від БПП.

У серпні 2017 року ГП оскаржила факт смерті Дмитра Малиновського й оголосила його у розшук. Афериста затримали в 2018 році у Франції.

Нагадаємо, 16 жовтня 2018 року Європол повідомив, що французька жандармерія заарештувала в Діжоні (провінція Бургундія) високопоставленого втікача з України, якого підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей.