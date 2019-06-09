В Одеській області бушує повінь: прорвала дамби і затопила вулиці. Фото: facebook/Евгения Ткачук

https://racurs.ua/ua/n122946-v-odeskiy-oblasti-bushuie-povin-prorvala-damby-i-zatopyla-vulyci-foto-video.html

Ракурс

Сильні дощі принесли в Одеську область масштабну повінь. На півночі регіону прорвало дамби і рибу винесло в городи і поля. В Одесі затопило низку вулиць.

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У Подільському і Балтському районах Одеської області повінь вирує найсильніше. У річці Кодима значно посилилась течія, яка знесла дамби на трьох ставках. В результаті рибу викидає на берег і водою забирає в поля і городи. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Для рибалок негода стала несподіваним святом і можливістю ловити рибу голими руками. Любителі риболовлі стверджують, що, якщо вони її не заберуть, вона приречена згнити на землі.

Згідно з прогнозом синоптиків, дощі продовжать йти в Одеській області до 10 червня.

У самому обласному центрі негода також принесла свої плоди. З люків потужним фонтаном прибуває води і затоплює вулиці, перетворюючи їх на річки. Автомобілі змушені долати стихію і продовжувати «плисти».

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні по всій Україні очікуються сильні дощі та грози.