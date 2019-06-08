Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n122935-pogoda-v-ukrayini-na-9-chervnya-synoptyky-poperedyly-pro-grozy-ta-doschi-karta.html

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Погода в Україні 9 червня обіцяє бути дощовою в більшості областей.

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Короткочасні дощі, грози прогнозують на більшості території. На Правобережжі подекуди очікується град, пориви вітру та шквали 15−20 м/с. Вітер буде переважно східний, у західній частині північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−19° тепла, вдень 25−30° вище нуля. У східних областях очікується до 33° тепла, в Карпатському регіоні 22−26° тепла, в у Карпатах повітря прогріється до 15−20° тепла за Цельсієм.

Погода у Києві 9 червня прогнозується дощова. Температура вночі 17−18° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові найближчої доби очікується дощова погода. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень 23−25° тепла.

В Одесі в неділю дощі, можливі грози. Температура повітря вночі 17−19° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 27−29°.

У Дніпрі завтра синоптики обіцяють опади у виді дощу. Вночі стовпчики термометрів покажуть 18−20° вище нуля, вдень очікується 28−30° тепла.

У Харкові у завтрашній вихідний очікується дощ. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

У Карпатах 9 червня очікуються дощі протягом доби. Синоптики обіцяють, що повітря вночі прогріється до 14−16° тепла, вдень 27−29° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 червня буде відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 8 червня в Україні прогнозували грози, зливи та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. Синоптики попереджали про град в Одеській, Харківській, Сумській, деяких центральних і західних областях.