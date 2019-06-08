Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122935-pogoda-v-ukraine-na-9-iunya-sinoptiki-predupredili-o-dojdyah-i-grozah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 9 июня обещает быть дождливой в большинстве областей.

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Кратковременные дожди, грозы прогнозируют на большинстве территории. На Правобережье местами ожидается град, порывы ветра и шквалы 15−20 м/с. Ветер будет преимущественно восточный, в западной части северо-западный, 5−10 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Столбики термометров ночью покажут 14−19° тепла, днем 25−30° выше нуля. В восточных областях ожидается до 33° тепла, в Карпатском регионе 22−26° тепла, в Карпатах воздух прогреется до 15−20° тепла по Цельсию.

Погода в Киеве 9 июня прогнозируется дождливая. Температура ночью 17−18° тепла, днем 28−30° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидается дождливая погода. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 23−25° тепла.

В Одессе в воскресенье дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью 17−19° тепла, днем воздух прогреется до плюс 27−29°.

В Днепре завтра синоптики обещают осадки в виде дождя. Ночью столбики термометров покажут 18−20° выше нуля, днем ожидается 28−30° тепла.

В Харькове в завтрашний выходной ожидается дождь. Температура ночью 16−18° тепла, днем 29−31° выше нуля.

В Карпатах 9 июня ожидаются дожди в течение суток. Синоптики обещают, что воздух ночью прогреется до 14−16° тепла, днем 27−29° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 июня будет относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 8 июня в Украине прогнозировали грозы, ливни и шквальный ветер со скоростью 15−20 м/сек. Синоптики предупреждали о граде в Одесской, Харьковской, Сумской, некоторых центральных и западных областях.