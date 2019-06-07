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Погода в Украине 8 июня: ливни, грозы и град накроют страну. Фото: Ракурс

Погода в Украине 8 июня: ливни, грозы и град накроют страну (КАРТА)

7 июн 2019, 15:53
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Погода в Украине 8 июня принесет грозы, ливни и шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с.

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Синоптики предупреждают, что днем в Одесской, Харьковской, Сумской, некоторых центральных и западных областях возможно выпадение града. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 июня прогнозируется с осадками. Синоптики обещают дожди и грозы. Температура ночью 16−18° тепла, днем 28−30° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки будет идти дождь с грозой. Ночью температура воздуха 14−16° тепла, днем 25−27° тепла.

В Одессе в субботу ожидается дождь и гроза. Температура воздуха ночью 27−29° тепла, днем воздух прогреется до плюс 17−19°.

В Днепре 8 июня Гидрометцентр обещает ливень и грозы. Ночью столбики термометров покажут 16−18° выше нуля, днем ожидается 29−31° тепла.

В Харькове завтра синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Ожидаются дожди и грозы. Температура ночью 16−18° тепла, днем 29−31° тепла по Цельсию.

В Карпатах 8 июня в течение дня будет идти дождь с грозой. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем 27−29° выше нуля.

Погода в Украине 8 июня. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 8 июня будет неспокойная. Утром возможна слабая магнитная буря. В течение дня будут небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 июня. Фото: gismeteo

Источник: Ракурс


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