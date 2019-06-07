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Погода в Україні 8 червня: зливи, грози і град накриють країну. Фото: Ракурс

Погода в Україні 8 червня: зливи, грози і град накриють країну (КАРТА)

7 чер 2019, 15:53
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Погода в Україні 8 червня принесе грози, зливи і шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с.

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Синоптики попереджають, що вдень в Одеській, Харківській, Сумській, деяких центральних і західних областях можливе випадання граду. Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 8 червня прогнозується з опадами. Синоптики обіцяють дощі і грози. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові в найближчу добу буде йти дощ з грозою. Вночі температура повітря 14−16° тепла, вдень 25−27° тепла.

В Одесі в суботу очікується дощ і гроза. Температура повітря вночі 27−29° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 17−19°.

У Дніпрі 8 червня Гідрометцентр обіцяє злива і грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16−18° вище нуля, вдень очікується 29−31° тепла.

У Харкові завтра синоптики прогнозують похмуру погоду. Очікуються дощі і грози. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 29−31° тепла за Цельсієм.

У Карпатах 8 червня о протягом дня йтиме дощ з грозою. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 27−29° вище нуля.

Погода в Україні 8 червня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 8 червня буде неспокійна. Вранці можлива слабка магнітна буря. Протягом дня будуть невеликі хвилювання магнітного поля Землі.

Геомагнітна обстановка в Києві 8 червня. Фото: gismeteo

Джерело: Ракурс


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