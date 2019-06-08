Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Піщана буря. Фото: ГеоЦентр

Смертельна стихія: жертвами піщаних бур та блискавок в Індії стали 26 осіб (ВІДЕО)

8 чер 2019, 16:52
999

В Індії жертвами піщаних бур, дощів, граду й блискавок стали 26 осіб. Ще 57 осіб травмовані, їм знадобилася медична допомога.

Loading...

Негода наробила лиха в штаті Уттар-Прадеш. Потужний буревій викорчовував дерева, а сильні зливи призвели до обвалення стін будинків. Про це повідомляє Hindustan Times.

Місцева влада оголосила масштабну рятувальну операцію. По троє осіб загинули у районах Етах і Касгандже, четверо осіб стали жертвами стихії в Фаррукхабаде та Барабанке. Ще по одному загиблому виявили у Морадабаде, Бадауне, Пилибхите, Матхуре, Каннаудже, Самбхале, Газиабаде, Амрохе, Бадауне та Махобе.

В районі Майнпури через негоду постраждала 42 особа. За інформацією поліції, більшість травмованих постраждали внаслідок обвалення стін будинків. Також внаслідок розгулу стихії загинула велика кількість великої рогатої худоби.

Нагадаємо, 4 червня в Австралії у високогірних районах Нового Південного Уельсу та в Квінсленді випав сніг. Негода призвела до затримок у русі поїздів, а на дорогах почастішали дорожньо-транспортні пригоди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський до депутатів: Дякую, що продовжуєте пробивати дно (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за те, що вони доводять правильність свого розпуску, та закликав на парламентських виборах оцінити їхню роботу

Новини України
23:11   7 чер
Новини партнерів
Загрузка...