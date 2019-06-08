Піщана буря. Фото: ГеоЦентр

https://racurs.ua/ua/n122934-smertelna-styhiya-jertvamy-pischanyh-bur-ta-blyskavok-v-indiyi-staly-26-osib-video.html

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В Індії жертвами піщаних бур, дощів, граду й блискавок стали 26 осіб. Ще 57 осіб травмовані, їм знадобилася медична допомога.

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Негода наробила лиха в штаті Уттар-Прадеш. Потужний буревій викорчовував дерева, а сильні зливи призвели до обвалення стін будинків. Про це повідомляє Hindustan Times.

Місцева влада оголосила масштабну рятувальну операцію. По троє осіб загинули у районах Етах і Касгандже, четверо осіб стали жертвами стихії в Фаррукхабаде та Барабанке. Ще по одному загиблому виявили у Морадабаде, Бадауне, Пилибхите, Матхуре, Каннаудже, Самбхале, Газиабаде, Амрохе, Бадауне та Махобе.

В районі Майнпури через негоду постраждала 42 особа. За інформацією поліції, більшість травмованих постраждали внаслідок обвалення стін будинків. Також внаслідок розгулу стихії загинула велика кількість великої рогатої худоби.

Нагадаємо, 4 червня в Австралії у високогірних районах Нового Південного Уельсу та в Квінсленді випав сніг. Негода призвела до затримок у русі поїздів, а на дорогах почастішали дорожньо-транспортні пригоди.