В Австралії випав сніг. Фото: iflscience.com

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Ракурс

В сонячній Австралії на початку літа випав сніг. Сильні вітри та похолодання спостерігаються на східному узбережжі.

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У вівторок, 4 червня, у високогірних районах Нового Південного Уельсу і в сусідньому з ним штаті випав сніг. Також снігом засипало штат Квінсленд. У цьому штаті снігу не бачили з 2015 року. Негода призвела до затримок у русі поїздів, а на дорогах почастішали дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Independent.

На східному узбережжі цієї сонячної країни спостерігався сильний вітер з поривами до 130 км/год, а хвилі піднімалися висотою у п’ять метрів. Буревій повалив багато дерев. Через негоду в Сіднеї призупинили на шість годин рух поромів. У метеорологічному бюро Австралії зазначили, що до складної погоди призвів сильний холодний фронт.

Нагадаємо, у Тернопільській області внаслідок проливних дощів, які тривали в області дві доби, підтопило низку будинків та сільськогосподарських земель. Стихія руйнувала паркани, змивала городи, підмивала сади.