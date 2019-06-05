Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
IKEA розробляє роботизовані меблі. Фото: РБК

IKEA розробляє роботизовані меблі (ВІДЕО)

5 чер 2019, 13:35
999

Компанія IKEA зайнялася створенням роботизованих меблів. Роботи ведуться спільно з американським стартапом Ori, який розробляє меблі для рішення проблем, пов’язаних із проживанням у смарт-квартирах.

Loading...

Нову лінійку меблів IKEA випустить під назвою ROGNAN. Очікується, що вона буде представлена ​​в 2020 році, повідомляє Ikea Today.

IKEA хоче створити роботизовані меблі, які було би зручно використовувати у невеликому просторі міських квартир. Як можна помітити у демонстраційному відео від компанії, IKEA збирається розробити єдиний блок — велику шафу з диваном на одному боці, а також висувним ліжком з іншого боку. Також у моделі є висувний столик. Сам блок може рухатися вперед і назад.

За задумом IKEA, ліжко, диван, столик і місце для зберігання речей можна розмістити на 10 кв. м. Цього літа компанія обіцяє розкрити більше подробиць про проект.

Нагадаємо, в 2019 році шведський бренд IKEA відкриє перший магазин у Києві у новому форматі city-store. Зарубіжна компанія вирішила зайти на український ринок після 13 років переговорів з українською стороною.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Убивство дитини: поліція завела справу після акції протесту в Переяслав-Хмельницькому (ФОТО, ВІДЕО)

У місті Переяслав-Хмельницький біля відділку поліції напередодні відбулася акція протесту через убивство 5-річної дитини, учасники якої палили фаєри, кидали димові шашки й обмалювали прилеглу територію. Поліція відкрила кримінальне провадження

Новини України
14:04
Новини партнерів
Загрузка...