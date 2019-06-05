IKEA розробляє роботизовані меблі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n122793-ikea-rozroblyaie-robotyzovani-mebli-video.html

Ракурс

Компанія IKEA зайнялася створенням роботизованих меблів. Роботи ведуться спільно з американським стартапом Ori, який розробляє меблі для рішення проблем, пов’язаних із проживанням у смарт-квартирах.

Loading...

Нову лінійку меблів IKEA випустить під назвою ROGNAN. Очікується, що вона буде представлена ​​в 2020 році, повідомляє Ikea Today.

IKEA хоче створити роботизовані меблі, які було би зручно використовувати у невеликому просторі міських квартир. Як можна помітити у демонстраційному відео від компанії, IKEA збирається розробити єдиний блок — велику шафу з диваном на одному боці, а також висувним ліжком з іншого боку. Також у моделі є висувний столик. Сам блок може рухатися вперед і назад.

За задумом IKEA, ліжко, диван, столик і місце для зберігання речей можна розмістити на 10 кв. м. Цього літа компанія обіцяє розкрити більше подробиць про проект.

Нагадаємо, в 2019 році шведський бренд IKEA відкриє перший магазин у Києві у новому форматі city-store. Зарубіжна компанія вирішила зайти на український ринок після 13 років переговорів з українською стороною.